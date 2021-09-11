Заболеваемость алкоголизмом в Удмуртии снизилась на 10% за последние 5 лет

Алкоголизм остается актуальной проблемой в Удмуртии Алкоголизм остается актуальной проблемой в Удмуртии. Фото: pixabay.com

11 сентября вся Россия празднует день трезвости. В нашей республике эта проблема так же актуальна, как и в других регионах государства. Об этом сообщает министерство здравоохранения Удмуртии.

На сегодняшний день зафиксировано 17 тысяч человек, страдающих «алкоголизмом». Несмотря на то, что за последние пять лет заболеваемость сократилась на 10%, склонность населения к спиртным напиткам остается проблемой для властей республики. В рейтинге социально-экономических проблем алкоголизм стоит на четвертом месте.

Одними из самых опасных последствий злоупотребления спиртными напитками становятся социальные проблемы, а также отравления. В прошлом году было зафиксировано 295 случаев отравления алкоголем, что на 43,7% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртии. За первое полугодие 2021 года зафиксировано 146 случаев отравлений.

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