16-летнего студента из Ижевска подозревают в незаконном обороте наркотиков

Сейчас устанавливается мера наказания Сейчас устанавливается мера наказания. Фото: pixabay.com

Вечером 8 сентября этого года был задержан студент одного из Ижевских техникумов за незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Молодой человек признал, что имеет дело к психотропному веществу. Он пояснил, что является «закладчиком» магазина, который продает незаконные вещества. Также у задержанного были найдены наркотические вещества в особо крупном размере, подготовленные к распространению.

В рамках расследования идет допрос свидетелей, проводятся судебные экспертизы, а также устанавливается мера наказания за преступление. Студенту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет.

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