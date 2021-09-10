В ижевском парке Кирова в выходные откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Продолжает работу и пункт на Центральной площади Фото: Ильяс Бекмансуров

В столице Удмуртии продолжают работу мобильные пункты вакцинации от ковида. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, 11 и 12 сентября привиться можно будет в двух пунктах.

«С 11.00 до 16.00 передвижной мобильный комплекс будет работать в парке им. С. Кирова, у центральной сцены. Здесь же будет проходить Республиканская сельскохозяйственная выставка «Золотая осень», - говорится в сообщении.

Продолжает работу и постоянный пункт вакцинации на Центральной площади города. График работы - с 08:00 до 20:00.

Пресс-служба ведомства напоминает, что вакцинироваться могут граждане старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

По данным на утро 10 сентября, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 342 732 жителя Удмуртии. Оба компонента получили 312 063 человека. 33 324 человека поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Вакцинацию в регионе прошел 41% взрослого населения из запланированных 80%. Власти республики хотят привить 924 245 человек.

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