50 млн рублей пытался скрыть от налоговой директор компании в Удмуртии

Директор коммерческой компании пытался скрыть деньги от налоговой Фото: pixabay.com

31-летний директор одной организации уклонялся от уплаты налогов и сборов. Компания проводила санитарно-технические работы, занималась монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Известно, что у компании образовалась недоимка по налогам в размере более 50 млн рублей. Чтобы избежать расчета с налоговой, мужчина заключил договоры уступки права требования и предоставил федеральной службе векселя, обойдя расчетные счета. Так мужчина скрыл денежные средства от взыскания сборов и налогов.

По факту сокрытия возбуждено уголовное дело. Бывший директор признал свою вину и получил условный срок – один год и шесть месяцев с испытательным сроком два года. Приговор уже вступил в силу.

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