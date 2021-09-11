61-летний водитель «Опеля» погиб в ДТП в Удмуртии

Водитель выехал на встречную полосу и погиб 11 сентября 2021 года
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Сегодня около 11:40 на 1-ом км автодороги «Воткинск–Чайковский» около поселка Волковский (Воткинский район) произошло ДТП. Один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.
Мужчина получил смертельные травмы
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
По предварительным данным, 61-летний водитель авто «Опель–Астра» не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Хонда» под управлением 50-летней женщины.
В результате ДТП мужчина скончался. Женщина и ее 15-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести.
Обстоятельства устанавливаются
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работаю сотрудники ГИБДД и МЧС, ведется работа по организации дорожного движения.
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