61-летний водитель «Опеля» погиб в ДТП в Удмуртии

Водитель выехал на встречную полосу и погиб 11 сентября 2021 года Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня около 11:40 на 1-ом км автодороги «Воткинск–Чайковский» около поселка Волковский (Воткинский район) произошло ДТП. Один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.

Мужчина получил смертельные травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

По предварительным данным, 61-летний водитель авто «Опель–Астра» не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Хонда» под управлением 50-летней женщины.

В результате ДТП мужчина скончался. Женщина и ее 15-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести.

Обстоятельства устанавливаются Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работаю сотрудники ГИБДД и МЧС, ведется работа по организации дорожного движения.

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