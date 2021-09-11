35-летний мужчина получил травмы при лобовом столкновении ВАЗа и «Ауди» в Ижевске

Сейчас по факту происшествия проводится расследование Фото: скриншот с видео https://vk.com/zlou18

10 сентября около 17:20 на регулируемом перекрестке по улице Олега Кошевого произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Известно, что авария произошла напротив дома №2. За рулем ВАЗ-21099 был мужчина 1986 года рождения. «Ауди» управляла женщина 1990 года рождения.

В результате столкновения мужчина получил травмы, его доставили в больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Водитель такси попал в больницу после столкновения с «BMW» в Ижевске

- Замдиректора МФЦ в Удмуртии заставила подчиненных скинуться ей на выплату штрафа

- 200 миллионов рублей потратят на ремонт шести дорог Ижевска в 2022 году