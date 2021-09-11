10 сентября в Удмуртии впервые прошло празднование Дня семейных трудовых династий

Конкурс «Семейные трудовые династии» направлен на сохранение и преумножение трудовых традиций в семьях Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Награждение победителей и призеров ежегодного республиканского конкурса «Семейные трудовые династии» прошло вчера, 10 сентября 2021 года. Торжество состоялось в Государственном театре оперы и балета Удмуртии им. П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Участие приняли более 120 трудовых династий. 24 семьи прошли во второй этап, из них:

- 10 семей педагогов;

- пять семей работников культуры;

- три семьи-представителя агропромышленного комплекса;

- две семьи медиков;

- одна семья спортсменов;

- одна семья специалистов лесной области.

Праздник проводится ежегодно Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

На празднике был Глава Удмуртии Александр Бречалов вместе со своей женой Еленой. 9 сентября они отпраздновали годовщину свадьбы – 26 лет.

«Мы часто встречаемся с вами в преддверии профессиональных праздников. На одной из таких встреч я познакомился с семьей металлургов Вылегжаниными. Ее глава Валентина Дмитриевна 26 лет проработала на заводе «Ижсталь», из них 10 лет – в кузнечном цехе. Идея собрать династии в одном зале принадлежит именно ей», – уточнил Александр Бречалов.

Президент страны Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» подчеркнул, что большая крепкая семья должна стать национальной идеей и образом будущего нашего государства.

Победителей определили в следующих номинациях: «За преемственность поколений», «За эффективную работу» и «Старейшая династия». Узнать имена победителей можно по ссылке.

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