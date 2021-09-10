Открытие Нацбиблиотеки в Ижевске: когда, во сколько и как будет работать

Фото: Амир Закиров

Нацбиблиотека открывает свои двери. Когда пройдут праздничные мероприятия, сколько они продлятся, какие сюрпризы приготовили для гостей, как будет работать читательский зал, что исчезло, а что появилось нового?

На все эти вопросы даст ответ Надежда Зорина, руководитель отдела культурно-просветительских программ и проектов Национальной библиотеки.

Подкаст можно скачать по этой ссылке.

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