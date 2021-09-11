Родник около реки Подборенка благоустроят в Ижевске

На его реализацию выделено 200 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Учащиеся школы №5 выиграли грант на проект по благоустройству родника возле реки Подборенка. Сумма финансовой поддержки – 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Проект начнут реализовывать в ближайшее время. Планируют установить урны, заменить плитку у родника, заняться облицовкой опорных стен, а также восстановить ступени на спуске к источнику. Работы начнутся в ближайшее время.

Инициаторы проекта и ижевчане также будут участвовать в работах. 18 сентября вокруг территории будет организован субботник. Участники мероприятия уберут мусор и поросль, займутся росписью расположенного рядом домика.

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