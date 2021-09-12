Погода в Ижевске 12 сентября: ожидается переменная облачность и до +16°С

По прогнозу в воскресенье обойдется без дождей Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня с утра погода довольно пасмурная, но синоптики пообещали, что днем начнет выглядывать солнышко. Подробнее о том, каким будет прогноз на воскресенье, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 12 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На столбике термометра – около +14..+16°С. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с.

Ночью будет облачно и до +7°С. Ветер изменит направление на юго-западное и сбросит скорость до 1 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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