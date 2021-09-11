Гороскоп на 12 сентября для ижевчан: Весов ждут большие перемены, а Козерогам нужно уделить время своему здоровью

Расскажем, что приготовили для вас звезды. Фото: pixabay.com
ОВЕН
Хватит со всеми спорить! Окружение раздражает ваша принципиальность
ТЕЛЕЦ
Звезды рекомендуют поменять работу. На старом месте вас удерживает только привычка и страх ошибиться.
БЛИЗНЕЦЫ
Кажется кто-то давно не виделся со своими родителями. Близнецам необходимо съездить в родной дом на пару дней и повидаться с близкими людьми.
РАК
Отпустите прошлые обиды. Звезды обещают новые открытия, которые перевернут ваш внутренний мир.
ЛЕВ
Осень – самая романтичная пора! Львам стоит почаще оглядываться по сторонам – в вашей судьбе скоро появится тот самый человек.
ДЕВА
Кажется вы запутались в собственных чувствах. Вам нужно время, чтобы разобраться в себе.
ВЕСЫ
Приближается ваш день рождения. Ожидайте перемен, в новом году жизнь устроит приятный сюрприз.
СКОРПИОН
Не ругайте себя за совершенные ошибки. Звезды предсказывают, что промахи в скором времени дадут невероятный опыт в важной для вас сфере.
СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо сказать любимому человеку все, что вы к нему чувствуете. Он сомневается в развивающихся отношениях
КОЗЕРОГ
Уделите время своему здоровью, иначе есть риск заболеть.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям нужно быть осторожным в своих выражениях. Рядом может оказаться человек, принимающий все близко к сердцу.
РЫБЫ
Прекрасный день для отдыха. Забудьте о рабочей суете и погрузитесь в атмосферу беззаботности.
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