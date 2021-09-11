Гороскоп на 12 сентября для ижевчан: Весов ждут большие перемены, а Козерогам нужно уделить время своему здоровью

Расскажем, что приготовили для вас звезды. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Хватит со всеми спорить! Окружение раздражает ваша принципиальность

ТЕЛЕЦ

Звезды рекомендуют поменять работу. На старом месте вас удерживает только привычка и страх ошибиться.

БЛИЗНЕЦЫ

Кажется кто-то давно не виделся со своими родителями. Близнецам необходимо съездить в родной дом на пару дней и повидаться с близкими людьми.

РАК

Отпустите прошлые обиды. Звезды обещают новые открытия, которые перевернут ваш внутренний мир.

ЛЕВ

Осень – самая романтичная пора! Львам стоит почаще оглядываться по сторонам – в вашей судьбе скоро появится тот самый человек.

ДЕВА

Кажется вы запутались в собственных чувствах. Вам нужно время, чтобы разобраться в себе.

ВЕСЫ

Приближается ваш день рождения. Ожидайте перемен, в новом году жизнь устроит приятный сюрприз.

СКОРПИОН

Не ругайте себя за совершенные ошибки. Звезды предсказывают, что промахи в скором времени дадут невероятный опыт в важной для вас сфере.

СТРЕЛЕЦ

Вам необходимо сказать любимому человеку все, что вы к нему чувствуете. Он сомневается в развивающихся отношениях

КОЗЕРОГ

Уделите время своему здоровью, иначе есть риск заболеть.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям нужно быть осторожным в своих выражениях. Рядом может оказаться человек, принимающий все близко к сердцу.

РЫБЫ

Прекрасный день для отдыха. Забудьте о рабочей суете и погрузитесь в атмосферу беззаботности.

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