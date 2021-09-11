Итоги недели в Ижевске: спасение пациента с поражением легких, наказание для замдиректора МФЦ и актуальные цены на проездные 2021

Чем запомнилась ижевчанам эта неделя?
Фото: Архив КП
Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:
- «Ижсталь» увеличила реализацию в августе
- В Удмуртии начались работы по замене лифтов в многоквартирных домах
- Крупнейший транспортно-пересадочный узел открылся в Удмуртии
- 50-метровый бассейн «Сила воды» откроют в Ижевске 18 сентября
- За два дня отопление включили в 263 объектах Ижевска
- Более тысячи билетов в учреждения культуры приобрели жители Удмуртии по программе «Пушкинская карта»
- Когда в России был сделан первый звонок по мобильному и сколько стоила минута разговора?
- Жительницу Башкортостана задержали в Удмуртии по подозрению в мошенничестве в соцсети
- Центральные улицы Ижевска перекроют 12 сентября в связи с забегом «Динамовская миля»
- На 20 тысяч рублей оштрафовали жительницу Можги за нападение на полицейского
- Участок федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии расширят до 4 полос
- За первые сутки отопление включили в 118 социальных объектах Ижевска
- До 15 октября планируют завершить благоустройство ГКБ №6
- С начала года в Удмуртии снизилось количество преступлений
- Выиграй приз за воспоминание о «ленинке»: до торжественного открытия главной библиотеки Ижевска осталось меньше недели
- Водитель такси попал в больницу после столкновения с «BMW» в Ижевске
- МВД по Удмуртии обратилось к хоккейным болельщикам перед матчем «Ижстали» с тульским «АКМ»
- Главного агронома сельхозпредприятия в Удмуртии оштрафовали из-за массовой гибели пчел
- Карта распространения коронавируса на 10 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших
- 12-летнюю девочку, пересекавшую дорогу вне пешеходного перехода, сбил водитель «Гранты» в Ижевске
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Самые громкие уголовные дела Удмуртии
Какие преступления потрясли жителей Удмуртии больше всего?
Фото: Архив КП
Во всех уголках нашей страны периодически происходят преступления, которые приводят в ужас всех. Какие уголовные дела запомнились жителям Удмуртской республики наиболее сильно, расскажем в нашем материале.
На волоске от смерти
Дома мужчину ждал новорожденный ребенок. Фото: Минздрав УР
Житель Сарапула вернулся к жизни после трехнедельной комы. Его спасли врачи благодаря экстракорпоральной мембранной оксигенации. Что это за процедура, читайте здесь.
Проездные в Ижевске
Почему выгодно приобрести транспортную карту?
Фото: Архив КП
О том, как выгодно ездить на общественном транспорте и что изменилось в оплате проездных, мы писали в сентябре.
Необычные рецепты плодов осени
Этими рецептами вы точно удивите всю семью! Фото: Елена Кулишова и Светлана Зубкова
Что делать с грушей и черноплодной рябиной, если надоело варить компоты? Как приготовить необычное блюдо из обычной сливы? Читайте здесь.
Угрожала из-за премии
Женщине дали уголовный срок
Фото: Константин ИВШИН
Бывший заместитель МФЦ Кизнерского района пыталась компенсировать сниженную цену премии сборами денежных средств своих работников. К чему это привело, читайте на нашем сайте.