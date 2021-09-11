Итоги недели в Ижевске: спасение пациента с поражением легких, наказание для замдиректора МФЦ и актуальные цены на проездные 2021

Чем запомнилась ижевчанам эта неделя? Фото: Архив КП

Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:

- «Ижсталь» увеличила реализацию в августе

- В Удмуртии начались работы по замене лифтов в многоквартирных домах

- Крупнейший транспортно-пересадочный узел открылся в Удмуртии

- 50-метровый бассейн «Сила воды» откроют в Ижевске 18 сентября

- За два дня отопление включили в 263 объектах Ижевска

- Более тысячи билетов в учреждения культуры приобрели жители Удмуртии по программе «Пушкинская карта»

- Когда в России был сделан первый звонок по мобильному и сколько стоила минута разговора?

- Жительницу Башкортостана задержали в Удмуртии по подозрению в мошенничестве в соцсети

- Центральные улицы Ижевска перекроют 12 сентября в связи с забегом «Динамовская миля»

- На 20 тысяч рублей оштрафовали жительницу Можги за нападение на полицейского

- Участок федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии расширят до 4 полос

- За первые сутки отопление включили в 118 социальных объектах Ижевска

- До 15 октября планируют завершить благоустройство ГКБ №6

- С начала года в Удмуртии снизилось количество преступлений

- Выиграй приз за воспоминание о «ленинке»: до торжественного открытия главной библиотеки Ижевска осталось меньше недели

- Водитель такси попал в больницу после столкновения с «BMW» в Ижевске

- МВД по Удмуртии обратилось к хоккейным болельщикам перед матчем «Ижстали» с тульским «АКМ»

- Главного агронома сельхозпредприятия в Удмуртии оштрафовали из-за массовой гибели пчел

- Карта распространения коронавируса на 10 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

- 12-летнюю девочку, пересекавшую дорогу вне пешеходного перехода, сбил водитель «Гранты» в Ижевске

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Самые громкие уголовные дела Удмуртии

Какие преступления потрясли жителей Удмуртии больше всего? Фото: Архив КП

Во всех уголках нашей страны периодически происходят преступления, которые приводят в ужас всех. Какие уголовные дела запомнились жителям Удмуртской республики наиболее сильно, расскажем в нашем материале.

На волоске от смерти

Дома мужчину ждал новорожденный ребенок. Фото: Минздрав УР

Житель Сарапула вернулся к жизни после трехнедельной комы. Его спасли врачи благодаря экстракорпоральной мембранной оксигенации. Что это за процедура, читайте здесь.

Проездные в Ижевске

Почему выгодно приобрести транспортную карту? Фото: Архив КП

О том, как выгодно ездить на общественном транспорте и что изменилось в оплате проездных, мы писали в сентябре.

Необычные рецепты плодов осени

Этими рецептами вы точно удивите всю семью! Фото: Елена Кулишова и Светлана Зубкова

Что делать с грушей и черноплодной рябиной, если надоело варить компоты? Как приготовить необычное блюдо из обычной сливы? Читайте здесь.

Угрожала из-за премии

Женщине дали уголовный срок Фото: Константин ИВШИН

Бывший заместитель МФЦ Кизнерского района пыталась компенсировать сниженную цену премии сборами денежных средств своих работников. К чему это привело, читайте на нашем сайте.