Карта распространения коронавируса на 11 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

120 ижевчан заразились коронавирусом за последние сутки Фото: pixabay.com

На утро 11 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 224 человека. 14 человек скончались, 167 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики, согласно данным оперштаба региона.

Ижевск – 23 498 (+120 по отношению к утру 10 сентября)

Глазов - 2 297 (+8)

Воткинск - 2 082 (+10)

Можга - 2 539 (+6)

Сарапул - 1 891 (+11)

Завьяловский район - 2 254 (+3)

Кизнерский район - 498 (+16)

Балезинский район - 881 (+6)

Алнашский район - 769

Вавожский район - 452 (+2)

Воткинский район - 582 (+8)

Сюмсинский район - 566 (+7)

Селтинский район - 399

Якшур-бодьинский район - 621

Увинский район - 1 664

Юкаменский район - 442 (+7)

Игринский район - 1 203 (+4)

Красногорский район - 518 (+3)

Ярский район - 357 (+3)

Глазовский район - 458

Малопургинский район - 596

Граховский район - 345 (+2)

Камбарский район - 485 (+2)

Каракулинский район - 295 (+2)

Киясовский район - 386 (+2)

Кезский район - 491

Сарапульский район - 554 (+1)

Дебесский район - 356

Можгинский район - 560

Шарканский район - 793 (+1)

Кстати! В эти выходные в Ижевске работают сразу два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Подробности можно узнать здесь.

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