Карта распространения коронавируса на 11 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

120 ижевчан заразились коронавирусом за последние сутки Фото: pixabay.com
На утро 11 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 224 человека. 14 человек скончались, 167 – выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики, согласно данным оперштаба региона.
Ижевск – 23 498 (+120 по отношению к утру 10 сентября)
Глазов - 2 297 (+8)
Воткинск - 2 082 (+10)
Можга - 2 539 (+6)
Сарапул - 1 891 (+11)
Завьяловский район - 2 254 (+3)
Кизнерский район - 498 (+16)
Балезинский район - 881 (+6)
Алнашский район - 769
Вавожский район - 452 (+2)
Воткинский район - 582 (+8)
Сюмсинский район - 566 (+7)
Селтинский район - 399
Якшур-бодьинский район - 621
Увинский район - 1 664
Юкаменский район - 442 (+7)
Игринский район - 1 203 (+4)
Красногорский район - 518 (+3)
Ярский район - 357 (+3)
Глазовский район - 458
Малопургинский район - 596
Граховский район - 345 (+2)
Камбарский район - 485 (+2)
Каракулинский район - 295 (+2)
Киясовский район - 386 (+2)
Кезский район - 491
Сарапульский район - 554 (+1)
Дебесский район - 356
Можгинский район - 560
Шарканский район - 793 (+1)
Кстати! В эти выходные в Ижевске работают сразу два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Подробности можно узнать здесь.
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