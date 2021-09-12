Участницы группы «Фабрика» спели вместе с жительницами Удмуртии

Встреча с группой «Фабрика» в Удмуртии Фото: предоставлено героями публикации

10 сентября на празднике для сотрудников Чепецкого механического завода в Удмуртии выступила группа «Фабрика». После концерта несколько глазовчанок смогли попасть за кулисы. О том, как им удалось пообщаться с исполнительницами, девушки рассказали «Комсомолке».

Своими эмоциями поделилась блогер и сотрудница завода Алиса Мелехина.

«В 2020 году у «Фабрики» вышла песня «Мама молодая». Как раз в это время у меня родилась дочка. Так я записала видео с ней под эту песню. Другие мамы из Глазова подхватили идею и тоже начали выкладывать такие ролики. Мы отмечали группу «Фабрика» в социальных сетях, ее участницы заметили нас, и мы начали общаться. Я была в шоке, когда узнала, что «Фабрика» приедет к нам», – рассказала девушка.

Встречу помогли устроить организаторы концерта. Алиса связалась с ними и договорилась о том, чтобы посетить гримерку российских звезд. Пришли блогер и ее коллеги не с пустыми руками – на память участницам «Фабрики» преподнесли валяные тапочки ручной работы с удмуртским орнаментом.

Скриншот видео: instagram.com/provincialka___

«Наш подарок оказался очень кстати. Участницы группы сказали, что очень замерзли в Ижевском отеле. И сейчас я видела в соцсетях, как эти коробочки с валенками едут с ними рядом на сидении. Это безумно приятно», – продолжает рассказ Алиса Мелехина.

Однако самым главным и запоминающимся событием стало совместное исполнение той самой песни – «Мама молодая».

«Мы прямо в гримерке спели эту песню. И получилось недурно, несмотря на то, что вокалом я занимаюсь непрофессионально. На фан-встрече я расплакалась, и одна участница тоже пустила слезу. Она знала, как нам дорога эта песня. «Фабрика» – кумиры моего детства», – делится Алиса Мелехина.

Видео можно встречи можно посмотреть на странице Алены в «Инстагарме».

«Спасибо за приятный сюрприз! Так приятно, что вам нравиться наша волшебная песня «Мама молодая» Круто, когда мечты сбываются!», – написала под ним комментарий солистка «Фабрики» Мария Гончарук.

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