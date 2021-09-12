19 магазинов Ижевска нарушили запрет на продажу алкоголя 11 сентября

Больше всего нарушений зафиксировали в Устиновском и Ленинском районах Фото: пресс-служба города Ижевска

19 фактов продажи алкоголя 11 сентября, во Всероссийский день трезвости, удалось зафиксировать во время рейдов по торговым точкам Ижевска, об этом сообщает пресс-служба города.

На проверку 71 торгового объекта вышли сотрудники правоохранительных органов, Министерства промышленности и торговли Удмуртии, представители администрации Ижевска и добровольцы. Группы работали весь день. В первую очередь внимание обращали на те магазины, где уже допускались нарушения.

По итогам проверки два факта продажи алкоголя выявили в Индустриальном районе, по пять – в Устиновском и Ленинском районах, четыре – в Первомайском и три – в Октябрьском. По нарушениям уже возбуждены административные производства.

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