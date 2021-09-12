Более 19 тысяч детей привили от гриппа в Удмуртии

Прививают детей только с согласия родителей
Фото: Константин ИВШИН
Уже 19250 детей в Удмуртии получили прививку от гриппа за счет федерального бюджета, об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Данные приводятся на 10 сентября 2021 года.
На сегодняшний день в республику поступило 222 880 доз вакцины против гриппа. Детей вакцинируют в садиках, школах, а также поликлиниках по месту жительства. Вакцинация проводится с согласия родителей или иных законных представителей ребенка.
В этом сезоне детей и беременных женщин прививают вакциной «Ультрикс Квадри», которую Минздрав России одобрил для этих категорий населения.
До начала нового эпидемиологического сезона в Удмуртии планируется привить против гриппа более 82% детей (или 243000) и 2000 беременных женщин, что составит более 90% будущих мам.
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