Более 19 тысяч детей привили от гриппа в Удмуртии

Прививают детей только с согласия родителей Фото: Константин ИВШИН

Уже 19250 детей в Удмуртии получили прививку от гриппа за счет федерального бюджета, об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Данные приводятся на 10 сентября 2021 года.

На сегодняшний день в республику поступило 222 880 доз вакцины против гриппа. Детей вакцинируют в садиках, школах, а также поликлиниках по месту жительства. Вакцинация проводится с согласия родителей или иных законных представителей ребенка.

В этом сезоне детей и беременных женщин прививают вакциной «Ультрикс Квадри», которую Минздрав России одобрил для этих категорий населения.

До начала нового эпидемиологического сезона в Удмуртии планируется привить против гриппа более 82% детей (или 243000) и 2000 беременных женщин, что составит более 90% будущих мам.

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