Новый самолет «Ижавиа» получил красно-фиолетовую ливрею и название «Душа Удмуртии»

Фиолетовый цвет символизирует духовность Фото: www.facebook.com/prawdzinski/

Центр территориального развития Удмуртии разработал яркую ливрею для нового самолета «Ижавиа», об этом рассказал на своей странице в «Фейсбуке» директор организации Вячеслав Правдзинский.

Самолет получил поэтичное название «Душа Удмуртии». По словам Вячеслава Правдзинского, при создании цветовой палитры Центр территориального развития Удмуртии опирался на удмуртскую семантику. К основному красному цвету добавили фиолетовый, который символизирует душу и волшебство.

Кстати, в ближайшее время планируется запустить ещё несколько самолетов. Каждый из них будет отличаться цветом ливреи и получит свое название.

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