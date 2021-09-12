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Общество12 сентября 2021 13:36

Новый самолет «Ижавиа» получил красно-фиолетовую ливрею и название «Душа Удмуртии»

Скоро появятся еще несколько самолетов – каждый со своим названием и своим цветом
Екатерина АРДАШЕВА
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Фиолетовый цвет символизирует духовность Фото: www.facebook.com/prawdzinski/

Фиолетовый цвет символизирует духовность Фото: www.facebook.com/prawdzinski/

Центр территориального развития Удмуртии разработал яркую ливрею для нового самолета «Ижавиа», об этом рассказал на своей странице в «Фейсбуке» директор организации Вячеслав Правдзинский.

Самолет получил поэтичное название «Душа Удмуртии». По словам Вячеслава Правдзинского, при создании цветовой палитры Центр территориального развития Удмуртии опирался на удмуртскую семантику. К основному красному цвету добавили фиолетовый, который символизирует душу и волшебство.

Кстати, в ближайшее время планируется запустить ещё несколько самолетов. Каждый из них будет отличаться цветом ливреи и получит свое название.

Новый самолет «Ижавиа»
Самолет получил имя «Душа Удмуртии», его ливрея была разработанная Центром территориального развития Удмуртии Видео: www.facebook.com/prawdzinski/

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