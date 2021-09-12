Новый самолет «Ижавиа» получил красно-фиолетовую ливрею и название «Душа Удмуртии»

Фиолетовый цвет символизирует духовность Фото: www.facebook.com/prawdzinski/
Центр территориального развития Удмуртии разработал яркую ливрею для нового самолета «Ижавиа», об этом рассказал на своей странице в «Фейсбуке» директор организации Вячеслав Правдзинский.
Самолет получил поэтичное название «Душа Удмуртии». По словам Вячеслава Правдзинского, при создании цветовой палитры Центр территориального развития Удмуртии опирался на удмуртскую семантику. К основному красному цвету добавили фиолетовый, который символизирует душу и волшебство.
Кстати, в ближайшее время планируется запустить ещё несколько самолетов. Каждый из них будет отличаться цветом ливреи и получит свое название.
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