93 многоквартирных дома, два детсада и школа остались без воды в Удмуртии

Для жителей организовали подвоз воды Фото: Архив КП

В воскресенье, 12 сентября, 93 многоквартирных дома и три социальных объекта Сарапула остались без воды, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения поступило в 14:45. Помимо жилых домов без воды остались два детских сада (№№ 30 и 34) и школа №24. Причиной аварии стало повреждение трубопровода на улице Транспортной.

Сейчас на месте порыва проводятся земляные работы. От МЧС в ликвидации аварии участвуют 14 человек и пять единиц техники. Закончить работы планируется сегодня к 18:00. А пока водоснабжение не восстановлено, сарапульский водоканал организовал для жителей подвоз воды.

Обновление: в 16:55 водоснабжение восстановлено

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