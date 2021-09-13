«Ижсталь» уступила «Ростову» в домашнем матче ВХЛ

У команды 4 очка в четырех играх Фото: vk.com/izhstal

Накануне, 12 сентября, ХК «Ижсталь» принимал «Ростов» из Ростова-на-Дону. Ижевчане уступили сопернику со счетом 1:2.

«Первый период не получился, вторую игру мы его проваливаем с поздним зажиганием. Концовка третьего периода показала, что все в порядке, надо только выжимать из тех моментов, которые создали. Нужно продолжать работать над реализацией. Третий период шел до гола, мы не дотерпели. Были у нас моменты забить, но терпежа в оборонке не хватило. Обидное поражение. Удача на стороне соперника оказалась», заявил после матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Счет в матче был открыт хоккеистом «Ростова» Юрием Крамаренко. После перерыва Алексей Баженов сравнял счет, однако за полторы минуты до конца гол бывшего игрока «Ижстали» Ивана Казакова принес ростовчанам победу со счетом 2:1.

У «Ижстали» 4 очка в первых четырех играх нового сезона ВХЛ и 12 место в турнирной таблице. Далее ижевчанам предстоит непростая выездная серия по следующему маршруту: Ангарск – Красноярск – Новокузнецк – Омск.