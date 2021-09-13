Последние новости Ижевска на утро 13 сентября 2021 года: встреча с «Фабрикой» в закулисье и благоустройство родника у Подборенки

Встреча с группой «Фабрика» в Удмуртии Фото: предоставлено героями публикации

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 13 сентября. Синоптики обещают до 16°C, возможны небольшие дожди. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 13 сентября одной строкой:

- Итоги недели в Ижевске: спасение пациента с поражением легких, наказание для замдиректора МФЦ и актуальные цены на проездные 2021

- Погода на неделю в Ижевске: семь дождливых дней и скачки температур

- Столкновения с трактором, автобусом, такси и детской коляской: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

- Почти 1,7 млн рублей перевел житель Удмуртии «сотруднику Центробанка»

- 93 многоквартирных дома, два детсада и школа остались без воды в Удмуртии

- Более 19 тысяч детей привили от гриппа в Удмуртии

- 19 магазинов Ижевска нарушили запрет на продажу алкоголя 11 сентября

- 10 сентября в Удмуртии впервые прошло празднование Дня семейных трудовых династий

- 50 млн рублей пытался скрыть от налоговой директор компании в Удмуртии

- Заболеваемость алкоголизмом в Удмуртии снизилась на 10% за последние 5 лет

Перейдем к подробным новостям:

ГЛАЗОВЧАНКИ СПЕЛИ С «ФАБРИКОЙ» ЗА КУЛИСАМИ

Встреча с группой «Фабрика» в Удмуртии Фото: предоставлено героями публикации

О том, как девушки смогли пообщаться с участницами известной музыкальной группы – читайте здесь.

«ДУША УДМУРТИИ»: НОВЫЙ САМОЛЕТ «ИЖАВИА»

Фиолетовый цвет символизирует духовность Фото: www.facebook.com/prawdzinski/

О том, в какие цвета выкрашен «Боинг» ижевской авиакомпании – читайте здесь.

РОДНИК У ПОДБОРЕНКИ БЛАГОУСТРОЯТ

На реализацию проекта выделено 200 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Какие работы предстоят ученикам школы №5 – читайте здесь.