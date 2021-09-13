За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 226 человек

К сожалению, 14 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 13 сентября в Удмуртии выявлено 226 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 51 ребенок до 14 лет и 29 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 14 смертей.

224 человека выздоровели, их выписали.

5 968 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 354 - в состоянии средней степени тяжести, 262 – в тяжелом состоянии.

Всего на 13 сентября в Удмуртии зарегистрирован 49 290 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 40 532 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 734 смерти.

Вакцинировано 376 056 жителей Удмуртии. Из них 312 063 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 33 324 человека.

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