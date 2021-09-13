Водитель «Газели» не заметил 59-летнюю женщину при движении задним ходом

Водитель не убедился в безопасности маневра. Фото: 1-й отдел УГИБДД

10 сентября, около 9:40, напротив дома №157 по улице Пушкинской в столице Удмуртии произошло ДТП с пострадавшей 59-летней женщиной. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 34-летний водитель автомобиля начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и сбил пешехода.

«В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: движение задним ходом разрешается только при условии безопасности маневра и отсутствия помехи другим участникам движения. При необходимости водитель должен попросить помощи у других лиц.

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