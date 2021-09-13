«Зенит-Ижевск» потерпел девятое поражение в Первенстве ФНЛ подряд

23 сентября ижевчане встретятся с московским ЦСКА в рамках Кубка России. Фото: vk.com/fczenitizhevsk

Накануне, 12 сентября, ижевский «Зенит» принимал ФК «Новосибирск» в очередном матче первенства ФНЛ II. Игра завершилась минимальной победой сибиряков.

Единственный мяч на 35-й минуте забил 26-летний хавбек «Новосибирска» Антон Макурин. Ему ассистировал 33-летний Сергей Нарылков.

Ижевчане проиграли все 9 матчей первенства и располагаются на последнем месте в турнирной таблице. На данный момент команда является худшей по разнице забитых и пропущенных мячей – 4-18.

ФК «Новосибирск» с 17-ю очками расположился на 5 месте. На первом месте – ФК «Челябинск» с отрывом от ближайшего преследователя в 4 очка и одной игрой в запасе.

23 сентября ижевскому «Зениту» предстоит сыграть с московским «ЦСКА» в матче группового этапа Кубка России. В первом матче ижевчане уступили «Металлургу» из Липецка.

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