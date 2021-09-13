Фотофакт: на перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске заработал светофор

Данный участок считается аварийным. Фото: Ульяна Колмогорова

На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в столице Удмуртии наконец заработал светофор. О планах установить светофорный объект на считающемся аварийным участке стало известно еще в апреле.

О планах установки светофорного объекта стало известно в апреле. Фото: Ульяна Колмогорова

К слову, в конце августа на данном перекрестке столкнулись «Тойота-Лэнд-Крузер» и «Дэу-Джентра». К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

Светофор начали устанавливать в конце июля. Фото: Ульяна Колмогорова

Напомним, светофор начали устанавливать в конце июля и обещали закончить работы к началу учебного года.

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