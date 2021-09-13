В краже двух антикварных мечей у жителя Ижевска подозревают жителя Татарстана

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Сергей Грачев

В конце августа в полицию Ижевска обратился 70-летний горожанин. Как сообщает пресс-служба УМВД России по столице Удмуртии, пенсионер заявил о краже антиквариата из его дома.

«При опросе потерпевшего сотрудниками полиции было установлено, что дом по ул. Солнечной используется владельцем в качестве пансионата. В одном из помещений действует музей антиквариата. После ухода последних посетителей мужчина обнаружил пропажу двух антикварных мечей стоимостью более 77 000 рублей», - говорится в сообщении.

На месте происшествия было установлено, что преступник залез в здание через приоткрытое окно. На раме были обнаружены отпечатки пальцев, пригодные для идентификации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже был задержан 43-летний ранее судимый житель Республики Татарстан». Сейчас идут поиски похищенного антиквариата.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемого поместили в СИЗО. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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