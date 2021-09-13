«Мошенники играют на эмоциях»: как жителям Ижевска не попасться на удочку злоумышленников

Мошенники часто притворяются сотрудниками банков или правоохранительных органов Фото: Амир Закиров

С каждым годом поток жалоб на мошенников увеличивается. Если раньше они обманывали в основном старшее поколение, теперь диапазон — все возраста. Злоумышленники стали продуманнее в своем вранье – из телефонный трубки звучит уверенный голос, называющий вас по имени и отчеству, а на заднем фоне слышен офисный шум.

Как узнать, что человек лишь притворяется сотрудником банка? И как строить диалог в такой ситуации? На все вопросы ответил капитан полиции Василий Иванов, старший оперуполномоченный межрайонного отдела №5 МВД по Удмуртии, в эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+).

Что обычно говорят аферисты при звонке?

На обман попасться довольно легко, ведь легенды постоянно меняются. Старые байки устаревают, так как о них узнает все больше людей, а на замен им приходит новое более пугающее вранье.

«Они представляются сотрудниками банков, предлагают оформить помощь в получении кредита, либо указывают на незаконные транзакции. Эта схема до сих пор в принципе действует. И появилась новая, когда первоначальный звонок поступает от сотрудника правоохранительных органов, даже высокопоставленного», – отвечает Василий Иванов.

Так, один из читателей рассказал, что звонок от мошенника поступил ему с номера, совпадающим с номером работника полиции.

Еще одна слушательница уточнила, что может позвонить и сам «полковник ФСБ». Василий Иванов ответил, что такие случаи действительно возможны. Мошенники используют специальные программы, которые могут изменить телефонный номер. А так как фамилии и имена сотрудников правоохранительных органов часто представлены в общем доступе, то мошенник легко может использовать их.

Неизменно только одно – мошенники пытаются психологически подавить собеседника. Они могут запугивать наказанием, не дают времени обдумать ситуацию и просят принять решение немедленно.

«Мошенники настойчивы, используют эмоциональный фон граждан. Они играют на эмоциях, и человек скажет всю необходимую информацию», – комментирует специалист.

Как узнать в собеседнике мошенника?

Даже если вам звонит работник полиции или сотрудник службы охрана банка, помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать личную информацию по телефону. Даже у настоящих сотрудников правоохранительных органов нет на это полномочий, они не могут решать проблемы граждан по сотовой связи.

Да, сотрудники банка действительно могут позвонить, если им поступит сигнал о подозрительных операциях. Но абсолютно точно, они не станут просить трехзначный код на обороте, пин-код карты или кодовое слово. Сотрудники банка в праве лишь уточнить, совершали ли вы данную операцию.

«Правоохранительные органы в принципе вызывают к себе в отделение. По телефону такие вопросы не решают. Я всегда буду вызывать в отдел, то есть будет повестка», – говорит Василий Иванов.

Что делать, если вы поняли, что вас пытаются обмануть?

Если разговор кажется подозрительным, вам ничего не мешает просто сбросить звонок. Затем стоит посетить отделение банка или полиции и при личной встрече обговорить волнующие моменты. Еще не стоит говорить слово «да» или повторять цифры, которые просит сказать мошенник. Это может быть записано для робота. Если у вас есть хорошая фантазия и настроение, над мошенниками можно и пошутить. Ранее мы рассказывали, как ижевчане оригинально отвечали на звонки аферистов.

Эксперт советует поступать так:

1) Запишите мошенника на диктофон;

2) Если вы успели передать данные карты, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту – это можно сделать онлайн через банковское приложение;

3) Обратитесь в полицию.

Какие еще распространены виды мошенничества?

Аферисты обманывают людей пожилого возраста с помощью легенды о «денежной реформе». Якобы сотрудник социальной службы приходит к пенсионерам и сообщает о том, что им нужно обменять старые деньги на новые. В результате, обманутые люди отдают все свои сбережения, а получают фальшивые бумажки из банка приколов.

Также часто мошенники требуют деньги под видом ремонта окон. Год назад в Удмуртии было возбуждено более 500 подобных дел. О них мы рассказали подробно в нашем материале.

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