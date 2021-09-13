Жителя Удмуртии насмерть задавило ковшом от трактора во время ремонта

Несмотря на то, что мужчину быстро доставили в пункт оказания медпомощи, он скончался. Фото: pixabay.com

В Глазовском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 35-летнего местного жителя на производстве. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, он получил смертельную травму во время ремонта трактора.

«По данным проверки, 9 сентября 2021 года днем пострадавший с коллегами ремонтировал тракторную технику на лесозаготовительном участке в деревне Глазовского района. Во время проведения ремонтных работ по регулировке гусеницы трактора мужчина находился под транспортировочным щитом, который не был закреплен лебедкой к ручному тормозу трактора, а находился в поднятом положении при помощи частей стволов дерева», - говорится в сообщении.

Предположительно, работника придавило тракторным ковшом, в результате чего он получил тяжелую травму. Мужчину незамедлительно доставили в пункт оказания медпомощи, однако спасти его не удалось.

В рамках проверки было осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 13 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

«Мошенники играют на эмоциях»: как жителям Ижевска не попасться на удочку злоумышленников