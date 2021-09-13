Карта распространения коронавируса на 13 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки заразились 126 ижевчан. Фото: pexels.com

На утро 13 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 226 человек. 14 человек скончались, 116 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 23 746 (+126 по отношению к утру 11 сентября)

Глазов – 2 334 (+26)

Воткинск - 2 103 (+10)

Камбарский район – 495 (+10)

Можгинский район – 578 (+10)

Увинский район - 1 681 (+10)

Сарапул - 1 909 (+9)

Можга - 2 553 (+6)

Сюмсинский район - 573(+6)

Алнашский район – 775 (+4)

Завьяловский район - 2 260 (+3)

Шарканский район - 803 (+2)

Каракулинский район - 301 (+2)

Вавожский район – 451 (+1)

Воткинский район – 583 (+1)

Игринский район - 1 207

Балезинский район - 885

Якшур-бодьинский район - 621

Малопургинский район - 596

Сарапульский район - 560

Красногорский район - 519

Кезский район – 504

Кизнерский район - 498

Глазовский район - 458

Юкаменский район - 446

Селтинский район - 399

Киясовский район - 386

Ярский район - 357

Дебесский район - 356

Граховский район - 345

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