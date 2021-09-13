Карта распространения коронавируса на 13 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки заразились 126 ижевчан. Фото: pexels.com
На утро 13 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 226 человек. 14 человек скончались, 116 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 23 746 (+126 по отношению к утру 11 сентября)
Глазов – 2 334 (+26)
Воткинск - 2 103 (+10)
Камбарский район – 495 (+10)
Можгинский район – 578 (+10)
Увинский район - 1 681 (+10)
Сарапул - 1 909 (+9)
Можга - 2 553 (+6)
Сюмсинский район - 573(+6)
Алнашский район – 775 (+4)
Завьяловский район - 2 260 (+3)
Шарканский район - 803 (+2)
Каракулинский район - 301 (+2)
Вавожский район – 451 (+1)
Воткинский район – 583 (+1)
Игринский район - 1 207
Балезинский район - 885
Якшур-бодьинский район - 621
Малопургинский район - 596
Сарапульский район - 560
Красногорский район - 519
Кезский район – 504
Кизнерский район - 498
Глазовский район - 458
Юкаменский район - 446
Селтинский район - 399
Киясовский район - 386
Ярский район - 357
Дебесский район - 356
Граховский район - 345
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