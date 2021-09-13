Бывшего полицейского осудят в Ижевске за торговлю «мертвыми душами»

Мужчина успел побывать на обоих концах преступной схемы. Фото: архив КП

В столице Удмуртии будут судить бывшего полицейского, обвиняемого в коррупционных действиях в сфере ритуальных услуг. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, установлена его причастность к торговле сведениями о скончавшихся жителях региона.

«Следствием установлено, что бывший сотрудник полиции в 2018-2019 г.г. занимая должность начальника смены дежурной части отдела полиции № 5 УМВД России по г. Ижевску, систематически получал незаконные денежные вознаграждения от представителя коммерческой организации в сфере оказания ритуальных услуг за передачу сведений о фактах обнаружения на территории г. Ижевска тел скончавшихся граждан, их персональных данных и персональных данных их родственников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарно экс-служитель закона получил за свои действия 340 000 рублей.

Интересно, что и после увольнения из органов он продолжил преступную деятельность, устроившись в одну из организаций в сфере ритуальных услуг.

«Имея коммерческий интерес, он привлек двух сотрудников полиции одного из территориальных подразделений регионального Министерства внутренних дел к незаконной деятельности», - сообщает пресс-служба ведомства.

Оказавшись на другом конце преступной схемы, мужчина сам стал получать от бывших коллег сведения о скончавшихся горожанах за денежное вознаграждение. За факты обнаружения тел, персональные данные умерших и данные их родственников экс-полицейский раздал завербованным сотрудникам взяток на общую сумму 190 000 рублей и 265 000 рублей соответственно.

Уголовное дело заведено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

В рамках расследования был проведен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установить все обстоятельства совершенных преступлений. В частности, по месту жительства и работы обвиняемого и иных лиц проведены обыски и изъяты интересующие следствие документы.

«Допрошено более 40 свидетелей, в том числе из числа сотрудников органов внутренних дел и коммерческих организаций, наложен арест на имущество обвиняемого. Следствием собран исчерпывающий комплекс доказательств, подтверждающих виновность обвиняемого в инкриминируемых преступлениях», - отмечает пресс-служба.

Уголовное дело с обвинительным заключением в скором времени отправится в суд. По наиболее тяжкой статье мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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