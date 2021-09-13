Трасса на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске расширится до пяти полос

Основная доля финансирования проекта - федеральные средства Фото: pixabay.com

В Ижевске расширят проезжую часть по ул. 50 лет ВЛКСМ по направлению к перекрестку с ул. В.С. Тарасова с четырех до пяти полос. Кроме того, более просторной станет трасса по ул. В.С. Тарасова. Её ширина увеличится до десяти метров. На этом участке будет организовано три полосы движения, две из которых ведут по ходу движения ул. Школьная, а одна - в обратном направлении. Проект реализуется в рамках программы «Жилье». Его разработал институт «Автодормостпроект». Об этом сообщила администрация Ижевска.

Работы планируют проводить в 2022 году. Их стоимость составит 44 920 рублей. Финансовые средства для реализации проекта будут выделены из федерального бюджета (92%), регионального бюджета (3%) и бюджета МО «Ижевск» (5%).

На данный момент реконструкция других участков дорожно-уличной сети не планируется.

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