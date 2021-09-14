Потепление до +21 градусов и дожди ожидаются в Ижевске 14 сентября

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 14 сентября.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня территория Удмуртии будет находиться в теплом секторе североатлантического циклона, днем температура воздуха составит +19…+21°С.

Во второй половине дня через наш регион ожидается прохождение холодного фронта, прогнозируются дожди, местами не исключены грозы. Максимальные порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 741 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 2.

Желаем вам отличного вторника!

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