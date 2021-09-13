Гороскоп на 13 сентября для ижевчан: Овнам стоит начать борьбу со своей ленью, а Рыбам - почаще себя хвалить

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ОВЕН

Вы довольно тяжело вкатываетесь в рабочую неделю. Стоит начать борьбу со своей ленью, пока она не стала безусловной частью вашего характера.

ТЕЛЕЦ

Тельцам придется найти баланс между семьей и работой. Делать это нужно быстро, иначе можно потерять и то, и другое.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ожидают положительные перемены на личном фронте. Также звезды советуют поменьше спорить и побольше действовать.

РАК

Раки сегодня как никогда дипломатичны и склонны сводить все конфликты на нет. Вас очень тяжело вывести из себя.

ЛЕВ

Не самый приятный день, негативные тенденции будут преобладать над позитивными. Главное – не давать эмоциям окончательно все испортить.

ДЕВА

У Дев все довольно плохо в финансовой сфере – будьте аккуратны с деньгами. В остальном же день не самый плохой.

ВЕСЫ

Весы вляпаются в какую-то малоприятную историю. Впрочем, звезды намекают на немаленькие шансы выбраться из нее, не замаравшись.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды рекомендует поменьше рисковать. Чем тщательнее вы будете готовиться к каждому своему шагу, тем лучше.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ожидает поразительно вязкий и медленный день – может показаться, что он длится вечно. Звезды советуют потратить вечер на приятное времяпрепровождение с друзьями.

КОЗЕРОГ

Хороший день. Утром могут возникнуть небольшие трудности на работе, но они более чем решаемы.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи поразят окружающих готовностью идти на риск в самых безнадежных ситуациях. Впрочем, безнадежные они именно для окружающих – у Водолеев сегодня все под контролем.

РЫБЫ

Не пытайтесь прыгнуть выше головы и почаще себя хвалите. Звезды говорят, что вы на правильном пути.

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