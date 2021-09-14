Сразу 4 тайника с наркотиками вскрыли в Ижевске

Фото: МВД по Удмуртии

По подозрению в незаконном обороте наркотиков в Ижевске задержали 21-летнего безработного. Это произошло в лесу на ул. Серова, уточнили в пресс-службе МВД по Удмуртии. Полицейские обнаружили 2 свертка с синтетическими наркотиками.

Уже установлено, что он – курьер интернет-магазина и делал в лесу закладки. Чуть позже были обнаружены еще три тайника с наркотическими средствами синтетического и растительного происхождения. И все их сделал подозреваемый молодой человек.

Фото: МВД по Удмуртии

В квартире, которую он арендовал, полицейские нашли электронные весы и упаковочный материал, предназначенные для расфасовки запрещенных веществ.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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