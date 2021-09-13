В Ижевске вновь не будут штрафовать за парковку на газонах

Предыдущий мораторий действовал с 1 апреля по 31 мая этого года. Фото: Сергей Грачев

С сегодняшнего дня и до 1 апреля 2022 года в столице Удмуртии вновь действует мораторий на штрафы за парковку на газонах. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, такое решение принято «по многочисленным просьбам жителей». Важно: действие моратория не распространяется на возбужденные в результате сообщений или заявлений граждан административные дела.

«В период моратория собственникам многоквартирных домов предлагается принять на общем собрании решение об организации парковочных мест на придомовой территории, если такое решение не было принято ранее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация рекомендовала управляющим компаниям содействовать жителям в организации общедомовых собраний.

Информацию о принятых решениях независимо от даты их принятия старшие по дому должны направить в городскую администрацию по адресу main@omm.izh.ru. Так будет исключено применение административных мер за нарушение благоустройства на этих территориях.

Предыдущий мораторий действовал с 1 апреля по 31 мая этого года. За этот период в муниципалитет поступило 172 решения собственников многоквартирных домов о местах размещения автомобилей. Всего же за последние годы жители приняли 377 таких решений.

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