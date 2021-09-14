Участки дорог по ул. Гагарина, Новая, Олега Кошевого отремонтируют в Ижевске в 2022 году

Ремонт дорог в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2022 году в Ижевске отремонтируют 6 участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ремонт произведут на улицах Гагарина, Олега Кошевого, Леваневского, Новая, а также на переулке Северном, проезде от автодороги Ижевск-Сарапул до Совхоза Медведево. Общая протяженность ремонта составит 7,4 км.

Отметим, всего в 2022 году в Удмуртии отремонтировано 120 дорожных объектов. Все работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Общий объем финансирования составит 2,4 млрд рублей (для сравнения: 2021 год – 2,2 млрд руб.).

«Особенность национального проекта заключается в том, что 50% контрактов на 2022 год мы должны были заключить еще в конце прошлого года. И к 1 сентября этого года мы заключили остальные. То есть в этом году мы уже отыграли все процедуры будущего года для того, чтобы заранее закупить строительные материалы. И как только позволит погода, мы можем сразу выходить на объекты», - подчеркнул председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В итоге обновят 19 региональных дорог, общей протяженностью почти 100 км. Из наиболее значимых – два участка автодороги Ува-Сюмси, а также дорога Ижевск-Ува.

Отремонтируют участки региональных дорог Сарапул-Воткинск в Завьяловском и Сарапульском районах, автодороги Якшур-Бодья-Шаркан в Якшур-Бодьинском районе, Дебесы-Шаркан в Шарканском районе. Также в перечень вошли дороги в Глазовском, Граховском, Воткинском, Вавожском, Игринском, Можгинском и Киясовском районах Удмуртии.

Кроме этого, в Сарапуле будут отремонтированы участки дорог сразу на восьми улицах города – Гагарина, Ленинградской, Фурманова, Жуковского, Фрунзе, Электрозаводской и др. В Можге продолжится ремонт улиц Можгинская, Сюгаильская, Наговицына, Красная. Обновят улицы Казанская, Северная и Короленко.

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