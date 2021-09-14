За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 227 человек

К сожалению, 16 человек скончались Фото: Дмитрий Селезнев

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 14 сентября в Удмуртии выявлено 227 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 38 детей до 14 лет и 46 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 16 смертей.

126 человек выздоровели, их выписали.

6 057 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 440 - в состоянии средней степени тяжести, 268 – в тяжелом состоянии.

Всего на 14 сентября в Удмуртии зарегистрирован 49 743 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 40 774 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 764 смерти.

Вакцинировано 378 389 жителей Удмуртии. Из них 314 322 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 34 514 человек.

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