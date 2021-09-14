Последние новости Ижевска на 14 сентября 2021 года: уволенный глава района и убитый ковшом

Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 сентября, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет весьма интересная погода – до +21°С, дожди и даже возможны грозы.

Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Гороскоп на 14 сентября для ижевчан: Овнам стоит начать борьбу со своей ленью, а Рыбам - почаще себя хвалить

Трасса на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске расширится до пяти полос

Бывшего полицейского осудят в Ижевске за торговлю «мертвыми душами»

Движение трамваев в городок Металлургов перекроют в связи с ремонтом путей

В краже двух антикварных мечей у жителя Ижевска подозревают жителя Татарстана

«Зенит-Ижевск» потерпел девятое поражение в Первенстве ФНЛ подряд

Водитель «Газели» не заметил 59-летнюю женщину при движении задним ходом

Бронзовый олимпийский призер из Удмуртии Юлия Каримова получила государственную награду

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Уволили

Уволенный Владимир Петухов. Архив редакции

13 сентября мэр Ижевска Олег Бекмеметьев объявил о решении уволить главу администрации Устиновского района Владимира Петухова, который занимал этот пост с сентября 2019 года. Почему? Ответ здесь.

Штрафов не будет

Штрафов не будет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске вновь отменили штрафы за парковку на газонах. До какого срока действует мораторий, читайте в новости.

Задавленный ковшом

Трагедия произошла в Удмуртии

В Глазовском районе Удмуртии погиб 35-летний местный житель. Он получил смертельную травму во время ремонта трактора. Подробности трагедии здесь.

Вопросы ревакцинации

Когда можно ревакцинироваться в Ижевске. Фото: архив редакции

Ревакцинация против коронавируса стартовала в Удмуртии менее двух недель назад, и пока у населения возникает много вопросов, касающихся этой процедуры – отвечаем здесь и здесь!

Хорошего вам дня!