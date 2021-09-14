Последние новости Ижевска на 14 сентября 2021 года: уволенный глава района и убитый ковшом

Ижевск
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 сентября, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет весьма интересная погода – до +21°С, дожди и даже возможны грозы.
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Гороскоп на 14 сентября для ижевчан: Овнам стоит начать борьбу со своей ленью, а Рыбам - почаще себя хвалить
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Бывшего полицейского осудят в Ижевске за торговлю «мертвыми душами»
Движение трамваев в городок Металлургов перекроют в связи с ремонтом путей
В краже двух антикварных мечей у жителя Ижевска подозревают жителя Татарстана
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Бронзовый олимпийский призер из Удмуртии Юлия Каримова получила государственную награду
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Уволили
Уволенный Владимир Петухов. Архив редакции
13 сентября мэр Ижевска Олег Бекмеметьев объявил о решении уволить главу администрации Устиновского района Владимира Петухова, который занимал этот пост с сентября 2019 года. Почему? Ответ здесь.
Штрафов не будет
Штрафов не будет
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске вновь отменили штрафы за парковку на газонах. До какого срока действует мораторий, читайте в новости.
Задавленный ковшом
Трагедия произошла в Удмуртии
В Глазовском районе Удмуртии погиб 35-летний местный житель. Он получил смертельную травму во время ремонта трактора. Подробности трагедии здесь.
Вопросы ревакцинации
Когда можно ревакцинироваться в Ижевске. Фото: архив редакции
Ревакцинация против коронавируса стартовала в Удмуртии менее двух недель назад, и пока у населения возникает много вопросов, касающихся этой процедуры – отвечаем здесь и здесь!
Хорошего вам дня!