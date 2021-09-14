Три пассажира попали в больницу после опрокидывания «десятки» в Удмуртии

Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

13 сентября, около 8:00, на втором километре автодороги «Можга-Вавож-Пазял» с Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 32-летняя водитель «ВАЗ-2110» не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

«В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ-2110» - 53-летний мужчина, 54-летняя женщина, и 17-летний юноша получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что ремень безопасности может спасти жизнь пристегнутым водителям и пассажирам: согласно последним исследованиям, вероятность смертельной травмы снижается в 2-3 раза, а при опрокидывании – в 5 раз.

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