«Чтобы его не посадили»: для «спасения сына от тюрьмы» пенсионерка в Ижевске отдала мошенникам 250 тысяч рублей

Женщина поверила, что с ней разговаривает ее сын. Фото: архив КП

81-летняя жительница Ижевска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД России по столице Удмуртии, ей позвонил «сын» и сообщил, что избил девушку и ему необходимы деньги, чтобы «его не посадили».

«Повершившая сообщению и испугавшаяся за сына пожилая ижевчанка, сообщила, что у нее есть 200 000 рублей», - говорится в сообщении.

Между тем, собеседник на том конце провода сменился: далее с пенсионеркой разговаривала некая «сотрудница». Она сказала, что отправит курьера на такси. Мать должна была подготовить деньги вместе с постельным бельем. Пенсионерка сообщила свой мобильный номер телефона и адрес проживания. Женщина передала прибывшему уже через 10 минут курьеру подготовленный пакет, после чего тот ушел.

Однако и этого «сыну» оказалось мало.

«Еще через час пенсионерке позвонили вновь уже на мобильный телефон. Позвонившая девушка сообщила, что ее сыну также нужны денежные средства в больницу на лечение, попросила передать курьеру их вместе с бельем и полотенцем», - сообщает пресс-служба ведомства.

Второму курьеру пенсионерка вышеуказанным способом передала 50 тысяч рублей.

Через некоторое время женщине позвонила дочь. Выслушав рассказ матери, она заподозрила неладное и позвонила брату – отказалось, что у него все хорошо. Выяснив обстоятельства, семья обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на 14 сентября 2021 года: уволенный глава района и убитый ковшом

Три пассажира попали в больницу после опрокидывания «десятки» в Удмуртии