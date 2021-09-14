Страдающую потерями памяти пенсионерку ищут в Ижевске

Возможно, вы где-то видели эту женщину. Фото: пресс-служба ПСО «Регион 18»

В столице Удмуртии ищут пропавшую Пензину Нину Ивановну 1937 года рождения. Как сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18», 13 сентября около 12:00 дезориентированная и страдающая потерями памяти женщина вышла с территории пансионата на улице Ленина в неизвестном направлении.

Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое. Была одета в черную шапку с белыми полосками, длинный серый шарф, черный плащ, черный сапоги. Носит очки.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении пропавшей, просят незамедлительно позвонить на горячую линию ПСО: 8 951-195-29-71, или в полицию по телефону 02 (со всех мобильных 102).

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