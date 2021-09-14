Директора автосалона в Ижевске подозревают в продаже сданной в ремонт иномарки

Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Фото: архив КП

Житель столицы Удмуртии обратился полицию с заявлением о хищении у него автомобиля «Daewoo Gentra». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, машина оценена в 300 тысяч рублей.

«При опросе потерпевшего сотрудники полиции установили, что принадлежащий ему автомобиль ижевчанин год назад сдал в ремонт в автосалон. В течение всего этого времени работники автосалона уверяли мужчину, что ремонт продолжается», - говорится в сообщении.

При проверке выяснилось, что автомобиля в салоне нет. Работники и директор автосалона не смогли объяснить его исчезновение. Документы на авто остались при владельце.

Сотрудники полиции установили нового владельца автомобиля, машину изъяли. Мужчина сообщил, что купил автомобиль в мае 2021 года в автосалоне. Документы изъяли, чтобы проверить их подлинность.

«По подозрению в совершении хищения оперативники при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии России по УР задержали 25-летнего директора автосалона», - сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Директора отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что новый владелец, ставший жертвой неблагонадежной сделки, вправе обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба в рамках гражданско-правовых отношений.

Расследование уголовного дела продолжается.

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https://www.izh.kp.ru/online/news/4438617/