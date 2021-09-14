За изнасилование 16-летней давности осудят инженера из Ижевска

Преступление было совершено еще в 2004 году. Фото: Сергей Грачев

Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение в отношении 41-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, его обвиняют в изнасиловании 21-летней девушки, совершенном в 2004 году.

«Установлено, что указанное лицо совместно с еще двумя соучастниками в августе 2004 года в ночное время в Устиновском районе г. Ижевска напали на ранее незнакомую 21-летнюю женщину, после чего, угрожая применением насилия и убийством, а также применяя насилие, совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера», - говорится в сообщении.

Спустя 16 лет благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям техническим возможностям судебных экспертиз преступление удалось раскрыть. Отмечается, что обвиняемый является инженером одного из ижевских предприятий.

Уголовное дело уже направлено в Устиновский районный суд, где его рассмотрят по существу.

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