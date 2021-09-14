Избил и оставил умирать у заброшенного дома: жителя Ижевска обвиняют в убийстве знакомого по неосторожности

Подозреваемого задержали. Фото: pixabay.com

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факте причинения смерти по неосторожности. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, утром 8 сентября у заброшенного дома по улице Пятнадцатой в Ижевске было обнаружено тело 39-летнего мужчины. По данным следствия, в ночь на 8 сентября он пришел в гости к своему товарищу, проживающему в квартире в Ленинском районе – к тому моменту там уже собралась целая приятельская компания.

«Молодые люди стали употреблять спиртные напитки, в результате чего между потерпевшим и одним из его знакомых возникла ссора. В ходе конфликта знакомый хозяина квартиры нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами в область головы, от чего последний потерял сознание», - говорится в сообщении.

Стремясь скрыть следы преступления, мужчина с помощью друзей вывез потерпевшего к заброшенному дому, где тот скончался.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СУ и МВД установили свидетелей и очевидцев произошедшего, их допросили. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

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