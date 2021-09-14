«КамАЗ» в Ижевске насмерть задавил пенсионерку при движении задним ходом

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 14 сентября, около 10:00, у дома №47 по улице Школьной в Ижевске произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 34-летний водитель «КамАЗа» двигался задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего наехал на пенсионерку в возрасте примерно 80 лет.

«В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована, впоследствии от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», - говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

На месте работают сотрудники Госавтоиспекции и следственно-оперативной группы. Проводится расследование.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям, что движение задним ходом разрешается только при условии безопасности маневра и отсутствия помехи для других участников движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других людей.

Напомним, 10 сентября водитель «Газели» в Ижевске также не заметил 59-летнюю женщину при движении задним ходом. К счастью, тогда обошлось без жертв.

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