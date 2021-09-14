«Комьюнити 107.6»: почему стоматология в Ижевске такая дорогая?

Врач-стоматолог Геннадий Любомирский. Фото: Амир Закиров

Почему вылечить зубы в Ижевске так дорого стоит? Что нас ждет в будущем и насколько прогрессивна эта отрасль? Как сейчас учат студентов на стоматологическом отделении? Насколько это опасная профессия и как сами врачи справляются со стрессом?

На эти вопросы отвечает врач-стоматолог Геннадий Любомирский в новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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