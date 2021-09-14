«Чувствовала жуткий холод, а по телу бежали мурашки»: девочку мучили непонятные звуки в доме недалеко от Ижевска

Скорее всего, девочку пугал полтергейст Фото: Амир Закиров

Эта история случилась рядом с Ижевском – в селе Люк Завьяловского района. Там Маша провела все детство с любимыми родными: папой, мамой и старшей сестрой. В их доме всегда царили домашний уют и спокойствие. Но в 12 лет какое-то непонятное и жутковатое чувство стало мучить героиню, а со временем она стала слышать странные звуки.

Своей историей в рамках проекта «Мистический Ижевск» 20-летняя Мария поделилась с «Комсомолкой».

Слышала грохот на крыше

Особенно хорошо Маша помнит первую встречу с неизвестным.

Стояла ясная апрельская ночь, девочка отправилась к выходу из дома, чтобы выпустить кошек на улицу. Уже у двери девочка оцепенела – почувствовала жуткий холод, все тело покрылось мурашками, а по железной крыше кто-то пробежал. Выйти из этого состояния помогло только жалобное мяуканье кошек – они ждали, когда смогут отправиться на охоту.

Тогда Маша подумала, что ей показалось. Девочка списала все на шум ветра и шустрых диких животных, которые могли оказаться на крыше их дома. С такими мыслями героиня вернулась в свою комнату и уснула.

Но ситуация стала повторяться. И вот уже каждую ночь она ощущала холод, тело вновь покрывалось гусиной кожей, а по крыше кто-то носился, будто специально стараясь испугать Машу.

«Казалось, в доме находится что-то потустороннее. Но я не стала делиться с близкими своими мыслями – боялась показаться странной и огорчить их. Я надеялась, что кто-то первым заведет разговор о странном шуме», – делится героиня.

Упала табуретка

Самое пугающее событие произошло, когда Марии было 13 лет.

Стояло жаркое лето. Героиня готовилась к поездке в детский лагерь. Накануне отъезда вся семья быстро уснула, только Маша не могла сомкнуть глаз – было предчувствие, что что-то произойдет.

В районе полуночи девочка вновь ощутила холод, затем услышала грохот на кухне. По звуку казалось, что там упала табуретка. По коже побежали знакомые мурашки. Было ужасно любопытно, что же это произошло. Но страх оказался сильнее – покинуть комнату Маша не решилась.

«В этот момент мне стало жутко. Я понимала, что никто не мог выйти на кухню: я бы услышала, как родители или сестра открывают дверь и покидают комнату. Но перед этим была абсолютная тишина, а кошки гуляли на улице», – вспоминает девушка.

Вокруг Марии воцарилась пугающая тишина. От страха она не могла пошевелиться и позвать на помощь. Несколько минут она провела в оцепенении. Заснула в ту ночь она с трудом – мешали кошмары.

Солнце разбудило Машу поздно. Вся семья к этому времени проснулась и была готова проводить ее в лагерь. Но самое жуткое: на кухне все было на своих местах, и никто из родных не сообщил ей о возможном беспорядке. Это напугало девочку еще сильнее: ведь что-то грохотало, ей точно не показалось!

После этого случая никаких сверхъестественных вещей в доме не происходило. Но уже взрослая Мария продолжает спрашивать себя – что же тогда случилось?

Официально

Финалист 14-й битвы экстрасенсов Ирина Богданова отмечает, что домовые не ходят по внешней стороне дома. Поэтому девочку, скорее всего, беспокоил полтергейст. С какими намерениями он пришел и откуда он взялся – судить в этой ситуации трудно.

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