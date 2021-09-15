Отопительный сезон 2021 в Удмуртии: на подготовку к зиме выделили еще 90 млн рублей

На подготовку к зиме выделят дополнительные деньги Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии выделили дополнительные 90 млн рублей на подготовку к зиме помимо 100 млн, которые направили на эти цели ранее. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения. 40 млн руб. – на капремонт теплотрасс и котельных, куда входит и сеть села Октябрьского Завьяловского района, 50 млн руб. – на систему водоснабжения. Все мы помним окончание предыдущего отопительного периода с промерзанием труб и огромным количеством инцидентов. Чтобы улучшить ситуацию с сетями, по поручению Главы республики Александра Бречалова был сформирован список самых проблемных объектов водоснабжения, на капремонт которых и будут направлены дополнительные средства», — цитирует пресс-служба Ярослава Семенова, председателя правительства Удмуртии.

За счет этих средств капитально отремонтируют 45 объектов теплоснабжения и 145 объектов водоснабжения.

Ранее привели в порядок котельные, центральные тепловые пункты, сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Напомним, отопительный сезон в этом году стартовал раньше обычного — 8 сентября. Тепло пришло уже во все соцобъекты и дома в Алнашском, Вавожском, Граховском, Дебесском, Кизнерском, Селтинском и Юкаменском районах. В остальных районах и городах процесс идет по графику.

На самые важные вопросы по поводу отопительного сезона в этом году мы отвечали здесь.

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