Когда в Ижевске включат отопление в 2021 году и повысится ли плата за него?

Пока не включили тепло – греемся горячим чаем
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Наступают холода. Температура держится около +11 °C, и в домах становится заметно прохладнее. Ижевчане стали все чаще задаваться вопросом – с какого числа в дома начнет поступать тепло? «Комсомолка» ответила на самые насущные вопросы.
Когда включат отопление?
До 29 сентября температура обещает держаться около +10 °C
Фото: Диля Ахмадишина
Согласно нормативам, в 2021 году отопление начнут включать, когда среднесуточная температура пять дней подряд не будет превышать +8 °C. По данным Яндекс.Погоды на 7 сентября этого года, такая среднесуточная температура установится с 29 сентября. О том, какой будет погода осенью и когда выпадет первый снег, читайте в нашем материале.
Однако пресс-служба городской администрации сообщила, что отопительный сезон начнется уже с завтрашнего дня, 8 сентября.
Как включить отопление, не дожидаясь среднесуточных +8 °C?
На общем собрании можно решить ряд вопросов – например, раньше включить тепло
Фото: Диля Ахмадишина
Жильцы дома с индивидуальным котельной могут решить на общедомовом собрании, когда начать отопительный сезон. В случае, если отопление дома централизованное, придется ждать постановления главы города.
Отопление дадут всем домам сразу, или процесс будет постепенным?
Как правило, сначала начинают отапливать школы, детские сады и больничные стационары, а горожанам придется запастись терпением
Фото: Диля Ахмадишина
Отопление будут включать постепенно. Сейчас в разработке находится документ, который сообщит об очередности подключения жилых комплексов.
Ждать ли повышения цен на отопление?
Тариф на горячую воду вырос этим летом
Фото: Диля Ахмадишина
Еще одного повышения цен не будет. С 1 июля 2021 года тариф на горячее водоснабжение вырос на 12 руб. 43 коп., то есть с 141,94 руб/куб.м. до 154,37 руб/куб.м.
Ранее «Комсомолка» писала об этом подробней.
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