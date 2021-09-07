Когда в Ижевске включат отопление в 2021 году и повысится ли плата за него?

Пока не включили тепло – греемся горячим чаем Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Наступают холода. Температура держится около +11 °C, и в домах становится заметно прохладнее. Ижевчане стали все чаще задаваться вопросом – с какого числа в дома начнет поступать тепло? «Комсомолка» ответила на самые насущные вопросы.

Когда включат отопление?

До 29 сентября температура обещает держаться около +10 °C Фото: Диля Ахмадишина

Согласно нормативам, в 2021 году отопление начнут включать, когда среднесуточная температура пять дней подряд не будет превышать +8 °C. По данным Яндекс.Погоды на 7 сентября этого года, такая среднесуточная температура установится с 29 сентября. О том, какой будет погода осенью и когда выпадет первый снег, читайте в нашем материале.

Однако пресс-служба городской администрации сообщила, что отопительный сезон начнется уже с завтрашнего дня, 8 сентября.

Как включить отопление, не дожидаясь среднесуточных +8 °C?

На общем собрании можно решить ряд вопросов – например, раньше включить тепло Фото: Диля Ахмадишина

Жильцы дома с индивидуальным котельной могут решить на общедомовом собрании, когда начать отопительный сезон. В случае, если отопление дома централизованное, придется ждать постановления главы города.

Отопление дадут всем домам сразу, или процесс будет постепенным?

Как правило, сначала начинают отапливать школы, детские сады и больничные стационары, а горожанам придется запастись терпением Фото: Диля Ахмадишина

Отопление будут включать постепенно. Сейчас в разработке находится документ, который сообщит об очередности подключения жилых комплексов.

Ждать ли повышения цен на отопление?

Тариф на горячую воду вырос этим летом Фото: Диля Ахмадишина

Еще одного повышения цен не будет. С 1 июля 2021 года тариф на горячее водоснабжение вырос на 12 руб. 43 коп., то есть с 141,94 руб/куб.м. до 154,37 руб/куб.м.

Ранее «Комсомолка» писала об этом подробней.

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