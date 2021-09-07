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Общество7 сентября 2021 15:30

Когда в Ижевске включат отопление в 2021 году и повысится ли плата за него?

Отвечаем на четыре главных вопроса о теплых батареях
Мария Яковенко
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Пока не включили тепло – греемся горячим чаем

Пока не включили тепло – греемся горячим чаем

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Наступают холода. Температура держится около +11 °C, и в домах становится заметно прохладнее. Ижевчане стали все чаще задаваться вопросом – с какого числа в дома начнет поступать тепло? «Комсомолка» ответила на самые насущные вопросы.

Когда включат отопление?

До 29 сентября температура обещает держаться около +10 °C

До 29 сентября температура обещает держаться около +10 °C

Фото: Диля Ахмадишина

Согласно нормативам, в 2021 году отопление начнут включать, когда среднесуточная температура пять дней подряд не будет превышать +8 °C. По данным Яндекс.Погоды на 7 сентября этого года, такая среднесуточная температура установится с 29 сентября. О том, какой будет погода осенью и когда выпадет первый снег, читайте в нашем материале.

Однако пресс-служба городской администрации сообщила, что отопительный сезон начнется уже с завтрашнего дня, 8 сентября.

Как включить отопление, не дожидаясь среднесуточных +8 °C?

На общем собрании можно решить ряд вопросов – например, раньше включить тепло

На общем собрании можно решить ряд вопросов – например, раньше включить тепло

Фото: Диля Ахмадишина

Жильцы дома с индивидуальным котельной могут решить на общедомовом собрании, когда начать отопительный сезон. В случае, если отопление дома централизованное, придется ждать постановления главы города.

Отопление дадут всем домам сразу, или процесс будет постепенным?

Как правило, сначала начинают отапливать школы, детские сады и больничные стационары, а горожанам придется запастись терпением

Как правило, сначала начинают отапливать школы, детские сады и больничные стационары, а горожанам придется запастись терпением

Фото: Диля Ахмадишина

Отопление будут включать постепенно. Сейчас в разработке находится документ, который сообщит об очередности подключения жилых комплексов.

Ждать ли повышения цен на отопление?

Тариф на горячую воду вырос этим летом

Тариф на горячую воду вырос этим летом

Фото: Диля Ахмадишина

Еще одного повышения цен не будет. С 1 июля 2021 года тариф на горячее водоснабжение вырос на 12 руб. 43 коп., то есть с 141,94 руб/куб.м. до 154,37 руб/куб.м.

Ранее «Комсомолка» писала об этом подробней.

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