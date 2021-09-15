За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек

К сожалению, 15 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 15 сентября в Удмуртии выявлено 228 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 40 детей до 14 лет и 34 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 15 смертей.

154 человека выздоровели, их выписали.

6 117 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 443 - в состоянии средней степени тяжести, 264 – в тяжелом состоянии.

Всего на 15 сентября в Удмуртии зарегистрирован 49 971 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 40 928 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 779 смертей.

Вакцинировано 378 389 жителей Удмуртии. Из них 314 322 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 34 514 человека.

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