Последние новости Ижевска на утро 15 сентября 2021 года: суд за давнее изнасилование и смена управления в службе благоустройства

15 сентября ижевчан ждет резкое похолодание Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 15 сентября, а значит, можно праздновать маленькую пятницу. Погода только может подвести: сегодня ожидается резкое похолодание и дожди. Но это повод начать день с горячего кофе и утренних новостей от «Комсомолки»:

— На ремонт дорог в Завьяловском районе Удмуртии выделено более 1 млрд рублей

— Избил и оставил у заброшенного дома: жителя Ижевска обвиняют в убийстве знакомого по неосторожности

— «КамАЗ» в Ижевске насмерть задавил пенсионерку при движении задним ходом

— Участки дорог по улице Гагарина, Новая, О. Кошевого отремонтируют в Ижевске в 2022 году

— Звали на помощь: из горящего дома эвакуировали 8 жителей Ижевска

— Страдающую потерями памяти пенсионерку ищут в Ижевске

— «Чтобы его не посадили»: для «спасения от тюрьмы» пенсионерка в Ижевске отдала мошенникам 250 тысяч рублей

— Три пассажира попали в больницу после опрокидывания «десятки» в Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

В УПРАВЛЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СЛУЖБЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИЖЕВСКЕ СМЕНИЛОСЬ РУКОВОДСТВО

В Службе благоустройства и управлении благоустройства сменилось начальство Фото: Алена Селезнева

Сразу в двух учреждениях сменились руководители: один — в управлении благоустройства, второй — в службе благоустройства и дорожного хозяйства. Кто теперь будет отвечать за эти направления? (Подробности).

ВЫБОРЫ-2021 В УДМУРТИИ: КОГО ВЫБИРАЕМ И КОГДА БУДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ?

В 2021 году мы выбираем депутатов Госдумы Фото: Диля Ахмадишина

С 17 по 19 сентября пройдут очередные выборы. Как всегда, они вызывают много вопросов. «Комсомолка» отвечает на самые популярные из них (Подробности).

ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ 16-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ ОСУДЯТ ИНЖЕНЕРА ИЗ ИЖЕВСКА

Спустя 16 лет инженер из Ижевска ответит за изнасилование Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2004-м году на 21-летнюю девушку напали несколько приятелей. Ее изнасиловали, но найти преступника не удавалось долгие годы. Спустя 16 лет виновник все-таки предстанет перед судом (Подробности).

«ЧУВСТВОВАЛА ЖУТКИЙ ХОЛОД, А ПО ТЕЛУ БЕЖАЛИ МУРАШКИ»: ДЕВОЧКУ МУЧИЛИ НЕПОНЯТНЫЕ ЗВУКИ В ДОМЕ НЕДАЛЕКО ОТ ИЖЕВСКА

Ижевчанку мучил полтергейст Фото: Амир Закиров

А напоследок мы приготовили для вас очередную страшную историю в рамках проекта «Мистический Ижевск». Наша героиня поделилась жуткой историей о том, как в ее доме жил полтергейст. (Подробности).